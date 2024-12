Versuchter Raub in Stuttgart-West Unbekannte attackieren 48-Jährigen mit Messer – der wehrt sich

Ein 48-jähriger Mann ist am Freitagabend in Stuttgart unterwegs, als er von zwei Unbekannten nach Geld gefragt wird. Plötzlich greift einer der beiden den 48-Jährigen mit einem Messer an. Die Polizei sucht Zeugen.