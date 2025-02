In Feuerbach ist es am Freitagabend zu einem versuchten Raub gekommen, bei dem der Tatverdächtige eine 72-jährige und eine 66-jährige Frau verletzte. Die Polizei sucht Zeugen.

Lea Jansky 22.02.2025 - 16:26 Uhr

Polizeibeamte haben am Freitagabend einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der in der Stuttgarter Straße in Stuttgart-Feuerbach versucht haben soll, eine 72-jährige Frau auszurauben. Der Tatverdächtige soll nach Angaben der Polizei gegen 18.45 Uhr in der Unterführung der Stadtbahnhaltestelle Föhrichstraße versucht haben, der 72-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Nachdem die Frau sich zur Wehr setzte, soll der Tatverdächtige sie mehrfach geschlagen haben.