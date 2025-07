Ein Kind ist in Ditzingen von einem flüchtigen E-Scooter-Fahrer verletzt worden – die Polizei sucht Zeugen.

Laura Wallenfels 08.07.2025 - 14:12 Uhr

Beim Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer ist am Montagnachmittag in Ditzingen ein sechs Jahre altes Mädchen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war eine 35-jährige Frau mit ihren beiden Kindern gegen 16.20 Uhr auf einem Zebrastreifen in der Autenstraße unterwegs. Nachdem die Familie die Fahrbahn auf Höhe eines Supermarkts überquert hatte, näherte sich auf dem Gehweg ein E-Scooter-Fahrer.