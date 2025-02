In Fellbach war am Freitagabend ein alkoholisierter Mazda-Fahrer unterwegs. Zeugen berichteten von seiner auffälligen Fahrweise. Die Polizei konnte den 59-Jährigen schließlich an seiner Wohnanschrift einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Lea Jansky 22.02.2025 - 15:38 Uhr

Am Freitagabend ist ein alkoholisierter 59-Jähriger in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) durch seine unkontrollierte Fahrweise im Verkehr mehrfach aufgefallen. Wie die Polizei berichtet, war ein 59-jähriger Mazda-Fahrer gegen 19 Uhr auf der B14 von Stuttgart-Wangen in Richtung Fellbach unterwegs. Im Bereich des Kappelbergtunnels fuhr er mehrfach nach links gegen den Bordstein. An der Anschlussstelle Fellbach-Süd fuhr er schließlich von der B14 ab und weiter in Richtung Kernen-Rommelshausen.