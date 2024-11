Die Polizei im Rems-Murr-Kreis bittet um Zeugenhinweise. Am Mittwochmorgen will eine zehn Jahre alte Radfahrerin ein Auto durchlassen – es kommt zum Unfall.

wei 20.11.2024 - 15:53 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Mittwochmorgen ein zehn Jahre altes Mädchen verletzt worden, der mutmaßliche Verursacher fuhr davon, ohne sich um das Kind zu kümmern. Laut der Polizei war die Zehnjährige gegen 8.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Feldweg zwischen der Erbastraße und der Hohenackerstraße unterwegs gewesen. Als sie ein Auto hinter sich bemerkte, hielt sie am Wegesrand an, um das Auto vorbeifahren zu lassen. Dabei streifte der Wagen den Fahrradkorb und brachte das Rad samt Kind zu Fall.