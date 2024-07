Zeugensuche in Fellbach

Auf ihrem Nachhauseweg wird am Mittwochabend ein 14-jähriges Mädchen in der Fellbacher Auberlenstraße von einem Mann von hinten festgehalten. Nun sucht die Polizei Zeugen.

cl 18.07.2024 - 11:13 Uhr

Ein 14-jähriges Mädchen ist am Mittwoch gegen 20 Uhr auf ihrem Heimweg vom Fellbacher Busbahnhof von einem unbekannten Mann an der Auberlenstraße von hinten festgehalten worden. Als sie versuchte, sich loszureißen, fielen beide Personen zu Boden. Anschließend rannte der Mann in Richtung der Esslinger Straße davon.