In Kirchheim unter Teck hat eine dreiköpfige Gruppe in der Nacht zum Samstag Mitarbeiter einer Gaststätte angepöbelt. Dann eskalierte die Auseinandersetzung.

Lea Jansky 03.08.2024 - 12:58 Uhr

In der Nacht zum Samstag ist in der Kornstraße in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eine Auseinandersetzung eskaliert, bei der mehrere Personen leicht verletzt wurden. Kurz nach Mitternacht waren laut Polizei Mitarbeiter in einer Gaststätte in der Kornstraße mit Aufräumen beschäftigt, als sich drei bislang unbekannte männliche Personen aus Richtung des Marktplatzes näherten.