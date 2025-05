Ein Autofahrer rast am Freitagabend durch Ludwigsburg, die Polizei nimmt die Verfolgung auf. Der Fahrer hängt die Beamten mit einem Trick jedoch ab. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

Lea Jansky 03.05.2025 - 09:21 Uhr

Am Freitagabend hat sich in Ludwigsburg ein bislang unbekannter Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Wie die Polizei berichtet, befuhr der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Infinity Q50 gegen 22.45 Uhr die Friedrichstraße aus Richtung Remseck kommend in Richtung Stadtmitte. Unmittelbar nachdem er an einem stationären Blitzer vorbeigefahren war, beschleunigte der Fahrer wieder stark, was eine Polizeistreife bemerkte.