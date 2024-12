Zeugensuche in Ludwigsburg

In Ludwigsburg ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Opel Corsa-Fahrer einen 25-jährigen Radfahrer übersehen hat.

Lea Jansky 05.12.2024 - 22:29 Uhr

Am Donnerstagabend ist es auf der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, zu dem die Polizei dringend Zeugen sucht. Wie die Polizei mitteilt, ist ein ein 25-jähriger Radfahrer gegen 18 Uhr auf dem linken der beiden, in ortsauswärtiger Richtung führenden, Fahrstreifen gefahren.