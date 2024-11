Autofahrerin fährt 36-jährige Radfahrerin an – Unfallflucht

Zeugensuche in Ludwigsburg

Die Polizei sucht eine bislang unbekannte Autofahrerin, die am Donnerstagmittag in Ludwigsburg an der Ausfahrt eines Supermarkts eine Radfahrerin angefahren haben soll.

Lea Jansky 15.11.2024 - 16:55 Uhr

Am Donnerstagmittag ist es gegen 13.40 Uhr in der Friedrichstraße in Ludwigsburg im Bereich der Ausfahrt eines Supermarkts zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer bislang unbekannten Autofahrerin gekommen.