Zeugensuche in Stuttgart-Bad Cannstatt

Polizeibeamte nehmen am Montag einen 21-jährigen Mann vorläufig fest, der in Verdacht steht, einen E-Scooter gestohlen zu haben. Sein mutmaßlicher Komplize kann flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 16.10.2024 - 12:07 Uhr

Polizeibeamte haben am Montag einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der verdächtigt wird, einen E-Scooter in der Seelbergstraße in Bad Cannstatt gestohlen zu haben.