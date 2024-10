Ein Renault-Fahrer fährt am Samstagabend Schlangenlinien und überfährt mehrere rote Ampeln. Als die Polizei die Verfolgung aufnimmt, versucht er zu flüchten und kollidiert dabei mit einem VW.

Philip Kearney 14.10.2024 - 11:31 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstagabend in der Löffelstraße in Stuttgart-Degerloch ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, meldete ein Passant einen auffällig fahrenden Renault in der Rosensteinstraße, der über den Charlottenplatz in Richtung Degerloch unterwegs war.