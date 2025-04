Mann zieht sich in Begleitung von Frau auf offener Straße aus und zeigt Penis

Zeugensuche in Stuttgart-Degerloch

Ein 49-Jähriger zieht sich in Begleitung einer Frau in Stuttgart-Degerloch auf offener Straße aus und zeigt seinen Penis. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

Philip Kearney 04.04.2025 - 11:43 Uhr

Polizisten haben bereits am Donnerstag, den 20. März, einen 49 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der sich in der Felix-Dahn-Straße in Stuttgart-Degerloch ausgezogen und seinen Penis gezeigt haben soll.