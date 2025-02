In Stuttgart-Hedelfingen kommt es am Montagmittag zu einem Unfall. Die beiden Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Unklar ist, wer an einer Ampel grün hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montag im Bereich der Otto-Hirsch-Brücke in Stuttgart-Hedelfingen ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Die Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 48 Jahre alte Frau mit ihrem VW gegen 13.30 Uhr in der Straße Am Westkai in Richtung Esslingen. Als sie auf der Otto-Hirsch-Brücke nach links in Richtung Obertürkheim abbiegen wollte, stieß sie mit einem Mercedes eines 95-jährigen Fahrers zusammen, der in Richtung Stuttgart unterwegs war.

Lesen Sie auch

Unklarer Unfallhergang – Zeugen gesucht

Beide Unfallbeteiligten gaben an, an der Ampel grünes Licht gehabt zu haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 35 00 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.