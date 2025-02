Eine Seniorin stürzt am Mittwoch in einem Bus in Stuttgart-Mitte nach einer Gefahrenbremsung und verletzt sich schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 20.02.2025 - 11:36 Uhr

Eine Seniorin ist am Mittwoch in einem Bus nach einer Gefahrenbremsung gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, soll ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes am Mittwochmittag die Vorfahrt eines Busses der Linie 43 in der Eberhardstraße missachtet haben und im Anschluss davongefahren sein.