Eine junge VW-Fahrerin ist am Montag an einem Unfall beteiligt, bei dem ein Vierjähriger aus einem Kinderwagen fällt und sich leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

red 16.10.2024 - 15:19 Uhr

Eine bislang unbekannte VW-Fahrerin soll am Montag an der Straße Am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte bei einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein, und anschließend davon gefahren sein, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.