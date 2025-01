Am Freitagabend ist es in Stuttgart-Möhringen auf Höhe des SI-Zentrums zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 58-Jähriger leicht verletzt und es entstand an den beiden beteiligten Mercedes ein hoher Schaden.

Lea Jansky 25.01.2025 - 08:10 Uhr

Eine leicht verletzte Person und circa 120.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend in der Plieninger Straße in Stuttgart-Möhringen auf Höhe des SI-Zentrums ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 62-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz GLC gegen 22.20 Uhr auf der Linksabbiegespur auf Höhe des SI-Zentrums unterwegs. Ebenfalls in Fahrtrichtung Möhringen und mutmaßlich zu schnell fuhr ein 58-Jähriger mit seiner schwarzen Mercedes-Benz B-Klasse laut Polizei.