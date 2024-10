Zwei Vorfälle in einer Nacht – Mann belästigt junge Frauen sexuell

Zeugensuche in Stuttgart-Nord

Am späten Donnerstagabend verfolgt ein Unbekannter eine junge Frau in Stuttgart-Nord und belästigt sie sexuell. Wenig später kommt es zu einem zweiten Vorfall, mit identischem Vorgehen des Mannes.

Sebastian Winter 18.10.2024 - 11:39 Uhr

Ein unbekannter Mann soll am späten Donnerstagabend zwei Frauen in der Türlenstraße in Stuttgart-Nord sexuell belästigt haben.