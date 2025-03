Unbekannte brechen in zwei Gebäude ein – und scheitern an drittem

Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Samstag in zwei Gebäude in Stuttgart eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 31.03.2025 - 17:48 Uhr

Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Samstag in Gebäude an der Mannspergerstraße in Stuttgart-Sillenbuch und der Leibnizstraße in Stuttgart-West eingebrochen. Zudem versuchten sie vergebens, in ein Gebäude in der Gustav-Siegle-Straße in Stuttgart-West einzubrechen.