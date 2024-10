Eine 27-jährige Vespa-Fahrerin weicht einem Auto aus, das mutmaßlich die Vorfahrt missachtet, und stürzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 15.10.2024 - 12:01 Uhr

Eine 27-jährige Vespa-Fahrerin hat sich bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Stuttgart-West leicht verletzt. Die 27-Jährige war laut Polizeibericht mit ihrer Vespa gegen 6.45 Uhr in der Johannesstraße in Richtung Rosenbergstraße unterwegs, als auf der Kreuzung zur Forststraße ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt der von rechts kommenden 27-Jährigen missachtet haben soll.