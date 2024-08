Am Freitagnachmittag ist eine 84 Jahre alte Frau in Stuttgart-West von einem Mann bestohlen worden, der sich als Antiquitätenhändler ausgegeben hat.

Lea Jansky 03.08.2024 - 11:54 Uhr

Eine betagte Dame ist am Freitagmittag Opfer eines Trickdiebs geworden, der in der Gustav-Siegle-Straße in Stuttgart-West sein Unwesen trieb. Der unbekannte Täter gab sich nach Polizeiangaben gegen 12 Uhr als Antiquitätenhändler aus und gelangte so in die Wohnung der 84-jährigen Frau.