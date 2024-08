Die Konjunkturerwartungen von Finanzexpertinnen und Finanzexperten in Deutschland sind im August auf den schlechtesten Wert seit zwei Jahren eingebrochen. Der ZEW-Index sank auf 19,2 Punkte.

red/AFP 13.08.2024 - 11:58 Uhr

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexpertinnen und Finanzexperten in Deutschland sind im August auf den schlechtesten Wert seit zwei Jahren eingebrochen. Der Index des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim sank auf 19,2 Punkte, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Das waren 22,6 Punkte weniger als im Vormonat, als die Erwartungen erstmals seit einem Jahr gesunken waren. Auch die Einschätzung der aktuellen Lage verschlechterte sich deutlich.