ZF baut bis zu 14 000 Stellen in Deutschland ab. In welchen deutschen Werken der drittgrößte Autozulieferer der Welt nun abbauen will, bleibt noch unklar. Der Betriebsrat kündigt „erbitterten Widerstand“ an.

Rüdiger Bäßler 26.07.2024 - 16:24 Uhr

Nun also doch: Der Friedrichshafener Autozulieferer ZF baut in Deutschland im großen Maßstab Stellen ab. Darüber informierte der Konzern am Freitag per Pressemitteilung. Bis zum Ende des Jahres 2028 würde das Personal „sukzessive um rund 11 000 bis 14 000 reduziert“, heißt es darin. Der Vorstandsvorsitzende Holger Klein begründet das so: „Unsere unternehmerische Verantwortung ist, ZF zukunftsfähig auszurichten und die Standorte in Deutschland so weiterzuentwickeln, dass sie nachhaltig wettbewerbsfähig und solide aufgestellt sind. Uns ist bewusst, dass wir dazu auch schwierige, aber notwendige Entscheidungen treffen müssen. Dabei wollen wir bestmögliche Lösungen für alle Beteiligten finden.“