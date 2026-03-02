Zieglerstüble in Musberg: Diese Wirtin wird bald 85 – und schmeißt den Laden alleine

Der alte Rollladen vor der Eingangstür geht mit einem lauten Ratsch auf, und dahinter geht es in eine längst vergangene Zeit. Die Möbel und die dunkle Holzverkleidung der Wände stammen noch aus den 1950er Jahren, das große Buntglasfenster zeigt eine historische Szene aus einer Ziegelei, und auch die Deko verweigert sich jedem modernen Trend. Christel Lorenz nippt an ihrem Sprudel und schaut sich in ihrem Gasthaus um. „Es hat sich nichts verändert“, sagt sie, nur die Theke sei irgendwann mal erneuert worden. Ansonsten sieht das Zieglerstüble in Musberg noch so aus, wie Christel Lorenz’ Eltern es einst eingerichtet haben. Und das ist lang her. „Ich bin in der Wirtschaft seit 1956, da haben es die Eltern noch gemacht“, erklärt sie.