Die Ziele sind klar: In Stuttgart müssten im Jahr circa 3400 Wärmepumpen eingebaut werden, um die Wärmewende bis 2035 zu schaffen. Die Realität sieht anders aus, doch die Stadt macht sich aus drei Gründen Hoffnungen.

Bis in elf Jahren sollen rund 45 000 Heizungsanlagen in Stuttgart auf eine Wärmepumpe umgestellt sein. Laut Stadt müssten dafür im Mittel etwa 3400 neue Wärmepumpen im Jahr installiert werden. Wie in der gesamten Republik schwächelt der Ausbau dieser Heizalternative allerdings auch in Stuttgart.