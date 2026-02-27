Islamabad wirft Kabul seit längerem vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul bestreitet das. Die Beziehungen zwischen den Nachbarländern haben sich zuletzt massiv verschlechtert. Im Herbst gab es bereits Gefechte. Am vergangenen Wochenende griff Pakistan Stellungen in Afghanistan an. Die Taliban bezeichneten die folgenden Angriffe auf Pakistan als Gegenoffensive. In der vergangenen Nacht griff die pakistanische Luftwaffe eigenen Angaben nach militärische Einrichtungen in Afghanistan an. Dabei wurden auch Ziele in der Hauptstadt Kabul und den Provinzen Kandahar und Paktia bombardiert.