Tilman Kuban (CDU) fordert, die bisherigen deutschen Klimaziele aufzugeben. Der bisherige Plan gefährde Arbeitsplätze. Er sei mit dieser Ansicht nicht allein.
29.09.2025 - 11:28 Uhr
Berlin - Aus der Unionsfraktion im Bundestag kommt die Forderung, die Klimaziele Deutschlands zu senken. "Es ist ausreichend, wenn wir 2045 zu 80 Prozent klimaneutral sind und dafür Wohlstand und Demokratie erhalten haben – das ist im globalen Vergleich immer noch sehr ambitioniert", sagte der europapolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tilman Kuban (CDU), der Zeitung "Welt". Erst danach "sollten wir neu diskutieren, wie wir mit den restlichen 20 Prozent verfahren".