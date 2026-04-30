Ziemann Holvrieka „Ein Problem ist, dass die Leute weniger Bier trinken“
Einer der weltweit größten Hersteller von Brauereianlagen kommt aus Ludwigsburg – und hat in der Krise der Industrie noch mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen.
Einer der weltweit größten Hersteller von Brauereianlagen kommt aus Ludwigsburg – und hat in der Krise der Industrie noch mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen.
Die älteren Ludwigsburger, glaubt Klaus Gehrig, werden sich noch erinnern, als bis zur Jahrtausendwende vom Gelände der Firma Ziemann regelmäßig gigantische Behälter und Kessel per Schwertransport aus der Stadt gefahren wurden. Seit Ziemann im Jahr 2000 seine Fertigung eingestellt hat, ist es am Unternehmenssitz in der Schwieberdinger Straße ein wenig ruhiger, das Firmengelände kleiner geworden. Trotzdem gehört das Unternehmen, das seit 1926 in Ludwigsburg sitzt und mittlerweile Ziemann Holvrieka heißt, noch heute zu den weltweit größten Herstellern von Brauereianlagen.