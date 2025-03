Fünfstelliger Schaden nach Einbruch in Tabakladen

Gezielt suchen die Täter das Tabakgeschäft in einem geschlossenen Supermarkt auf - und nehmen mit, was geht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

red/dpa 04.03.2025 - 14:18 Uhr

Unbekannte sind in einen Tabakladen in einem Supermarkt im Kreis Rottweil eingebrochen und haben Tabakerzeugnisse und Bargeld gestohlen. Die Täter seien dabei „nicht wählerisch“ gewesen und hätten mitgenommen, was ging, sagte ein Polizeisprecher.