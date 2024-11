In Zimmern ob Rottweil wurde eine Frau angegriffen und schwer verletzt. Gegen ihren Ehemann wurde nun ein Haftbefehl erlassen.

Nach dem Angriff mit einem Messer auf eine Frau im Landkreis Rottweil sitzt der tatverdächtige Ehemann in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter habe am Sonntag einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 54 Jahre alte Mann sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.