US-Präsident Donald Trump will Kreditkartenzinsen kurzfristig auf zehn Prozent begrenzen. Das bringt große Finanzkonzerne wie Amex, Visa und Mastercard an der Börse unter Druck.
12.01.2026 - 14:23 Uhr
Washington - US-Präsident Donald Trump will Kreditkartenzinsen deckeln und damit die Bürger seines Landes vor zu hohen Kosten für Rückzahlungen schützen. Ab dem 20. Januar solle für Kreditkarten ein Jahr lang ein Maximalzinssatz von zehn Prozent gelten, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Unklar war zunächst, ob und wenn ja, wie Trumps Plan zu realisieren ist.