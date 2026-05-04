Zirkus des Horrors in Böblingen Ein Zirkus spielt mit den Grenzen
Der „Zirkus des Horrors“ will Besuchern in Böblingen das Fürchten lehren. Er besticht mit halsbrecherischer Artistik, weiß aber auch zu provozieren. Wie kommt das beim Publikum an?
Der „Zirkus des Horrors“ will Besuchern in Böblingen das Fürchten lehren. Er besticht mit halsbrecherischer Artistik, weiß aber auch zu provozieren. Wie kommt das beim Publikum an?
Samstag, 21.30 Uhr: Das Publikum im Zelt des „Zirkus des Horrors“ ist still. Alle Augen sind auf die Bühnenmitte gerichtet. Auch die Artisten sind höchst fokussiert. Müssen sie auch, denn gleich rasen die fünf auf Motorrädern auf halsbrecherische Art und Weise durch eine Stahlgitterkugel. Eine Millisekunde Unkonzentriertheit, ein Fahrfehler, eine falsch abgestimmte Aktion und die fiktive Horrorshow in Böblingen könnte zum echten Horror werden.