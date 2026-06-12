Zirkus in Herrenberg Mit viel Kraft, Eleganz und Witz – warum ein Zirkus weiter auf Tiere setzt
Gewandte Vertikaltuch-Akrobatik, Hula-Hoop-Kunst und Kamel-Dressur: Noch bis zum 21. Juni gastiert der Circus Enrico in Herrenberg.
Gewandte Vertikaltuch-Akrobatik, Hula-Hoop-Kunst und Kamel-Dressur: Noch bis zum 21. Juni gastiert der Circus Enrico in Herrenberg.
Schon seit 1811 ist die Familie Bügler im Zirkusgeschäft – und immer noch sind ihre Nachkommen unterwegs, mit Schwerpunkt auf dem Süden. Es ist ein traditionelles Familienunternehmen, wo jeder alles macht: „Denn jeder muss für den anderen einspringen können“, sagt der Zirkusdirektor Diego Bügler. Und wer eben noch am Trapez hing, ist in der Pause hinter der Zuckerwatten-Maschine oder dem Stand mit Waffeln, Crêpes und Pommes zu entdecken. Obwohl die Besucherzahl am ersten Tag in Herrenberg sehr zu wünschen übrig lässt (circa zehn), wird am Programm nichts gekürzt, und Diego Bügler verspricht, dass das Publikum für zwei Stunden seinen Alltag und seine Sorgen vergessen kann. Der Zirkus gastiert das erste Mal in Herrenberg, und Diego Bügler fordert die Zuschauer auf, sich gegenseitig zu applaudieren, weil sie gekommen sind, und doch bitte auch in den sozialen Medien zu kommentieren.