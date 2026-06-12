Zirkus in Herrenberg: Mit viel Kraft, Eleganz und Witz – warum ein Zirkus weiter auf Tiere setzt

Schon seit 1811 ist die Familie Bügler im Zirkusgeschäft – und immer noch sind ihre Nachkommen unterwegs, mit Schwerpunkt auf dem Süden. Es ist ein traditionelles Familienunternehmen, wo jeder alles macht: „Denn jeder muss für den anderen einspringen können“, sagt der Zirkusdirektor Diego Bügler. Und wer eben noch am Trapez hing, ist in der Pause hinter der Zuckerwatten-Maschine oder dem Stand mit Waffeln, Crêpes und Pommes zu entdecken. Obwohl die Besucherzahl am ersten Tag in Herrenberg sehr zu wünschen übrig lässt (circa zehn), wird am Programm nichts gekürzt, und Diego Bügler verspricht, dass das Publikum für zwei Stunden seinen Alltag und seine Sorgen vergessen kann. Der Zirkus gastiert das erste Mal in Herrenberg, und Diego Bügler fordert die Zuschauer auf, sich gegenseitig zu applaudieren, weil sie gekommen sind, und doch bitte auch in den sozialen Medien zu kommentieren.

Zu Beginn präsentiert sich das Schausteller-Team, das die gesamte Vorstellung stemmen wird. Einige Minuten später schwebt die Schlangenfrau Miss Evita elegant an einem Reifen durch die Manege und stellt ihre extreme Biegsamkeit unter Beweis. Diego Büglers Bruder Orlando verkörpert den Clown Charlie, der den Zuschauern großzügig Popcorn in die offenen Münder wirft. Das dient aber nur als Vorwand, wie sich herausstellt, denn im nächsten Moment kippt er einem Zuschauer die gesamte Tüte über den Kopf. Auftritt für die ersten Tiere: zwei zottelige Esel, die durch die Manege traben, sich Seit an Seit drehen, auf den Rand stellen und sich auch mal unaufgefordert wälzen.

Der Zirkus bietet reichlich Akrobatik. Foto: Stefanie Schlecht

Anders als viele andere Zirkusunternehmen hält der Circus Enrico an Tieren für den Zirkus als „Kulturgut“ fest, aber an Haus- und Nutztieren. Es gibt Esel, Kamele, Lamas, Alpakas, Guanakos, Pferde, Ponys und Schafe, die man in der Pause auch in einer Tierausstellung besuchen und füttern kann. Die Tiere rufen natürlich Kritiker auf den Plan. Aber einmal wöchentlich kontrolliert das Veterinäramt, ob es ihnen wohl ergeht, und nach der Vorstellung haben sie Auslauf auf einer angemieteten Wiese. Auch aufgrund des Wiesenuntergrunds hat sich der Zirkus auf dem Gelände der Zeppelinstraße Nr. 6 eingerichtet und nicht auf dem Festplatz. Diego Bügler ist Mitglied im WWF und Tierschutzbund und setzt sich für den Erhalt von Trampeltieren ein, die in freier Wildbahn bedroht sind. Tierschützer lädt er dazu ein, sich „ein eigenes Bild“ zu machen.

Am Ground-Stand werfen sich nun Jolina Schollini und Siena Matrusch als Duo La Forte zu Chers „Welcome to Burlesque“ in Pose, ehe Diego sich am Trapez mit viel Kraft und Körperspannung in verschiedene Superman-Stellungen manövriert. Clown Charly will zum Ärger des Zirkuspersonals mit einem tragbaren Radio Party machen und schiebt die Verantwortung auf eine Zuschauerin ab. Es folgt ein Auftritt mit drei Kamelen zu orientalischer Musik, die mal mit majestätischen Schritten, mal trabend die Manege durchmessen und dabei auch in unterschiedlichen Tempi einander passieren und ein Hindernis bezwingen.

Das Zirkusleben ist ein schwieriges Geschäft

Nach der Pause demonstriert der Franzose Gaston auf dem Rola Rola gekonnt seinen Gleichgewichtssinn, indem er Ringe über seine Glieder zieht, und ein großes und ein kleines Zottelpony laufen synchron und präsentieren Drehungen. Voller Anmut und ganz in Glitzerweiß gekleidet turnt Anuschka Iwanowa aus Russland an einem Schwungnetz und gibt dabei fast alle Haltemöglichkeiten auf. Sie ist Diegos Schwägerin. Bei einer Hula-Hoop-Nummer lässt Diego die Reifen kunstvoll und isoliert um alle Extremitäten rotieren. „Natürlich ist es ein hartes Brot“, sagt Diego Bügler über das Zirkusgeschäft. Weshalb man ihn nach dem Hula-Hoop-Auftritt auch um Trinkgelder für Weiterbildungen, neue Kostüme und Requisiten bitten sieht. An Weihnachten immerhin unterstützen einige Sponsoren den Zirkus.

Die Fußball-WM macht dem Zirkus Enrico Konkurrenz

Ein Höhepunkt und auch der Abschluss des Programms ist die Darbietung von Jolina Schollini an den Vertikaltüchern, die sie malerisch in der Manege wirbeln lässt. In immer neuen Variationen und Positionen wickelt sie sich in die weißen Tücher, um sich dann todesmutig in die Tiefe fallen zu lassen. Bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Tagen das Interesse des Publikums an den Zirkusvorstellungen noch ansteigt. Die Fußballweltmeisterschaft ist allerdings ein harter Gegner.

Weitere Vorstellungen gibt es täglich um 17 Uhr, an Freitagen und Samstagen auch um 19.30 Uhr. Am 14. und am 21. Juni findet nur ein Auftritt um 14 beziehungsweise 11 Uhr statt. Dienstags ist Ruhetag. Montag ist ein Kindertag mit Karten für zehn Euro auf allen Plätzen geboten. Familientage mit Kinderpreisen auch für die Erwachsenen werden am Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 17 Uhr veranstaltet. Reservierungen sind unter der Nummer 0157/57 78 58 72 möglich. Die Tickets gibt es nur an der Zirkuskasse, circa 45 Minuten vor der Show.