Wenige Tage nach seiner letzten Vorstellung kündigt Roncalli schon jetzt an, gerne wieder nach Ludwigsburg kommen zu wollen. Was der Zirkus außerdem über seine Zahlen verrät.

Lea Krug 05.09.2024 - 11:10 Uhr

Roncalli hat sein Zirkuszelt in Ludwigsburg wieder abgebaut und ist bereits auf dem Weg nach Wien. Vor einigen Tagen gab das Team von Bernhard Paul seine letzte Vorstellung in der Barockstadt. Laut Angaben des Zirkus sollen in den vergangenen Wochen rund 30 000 Besucherinnen und Besucher ins Blühende Barock gekommen sein. Die Planer hatten sich allerdings wohl mehr Zuspruch erhofft. „Das sehr warme Wetter und die Tatsache, dass Baden-Württemberg in den Sommerferien war, hat uns ein wenig zugesetzt“, sagt die Pressesprecherin Jana Lösch.