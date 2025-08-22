Zivilcourage im Rems-Murr-Kreis: „Ich wusste, das ist er“ – Polizist stellt Flüchtigen nach Feierabend

Eigentlich hatte Kai Schlauch ganz andere Pläne für diesen einen Abend Ende August des vergangenen Jahres. Er wollte nach dem Spätdienst schnell heimfahren, weil er mit seiner Freundin zu einer Geburtstagsparty eingeladen war. Auf diese Party ist das Paar am Abend auch noch gegangen, aber deutlich später als geplant und auch erst, nachdem sich die Laune seiner Freundin nach seinem verspäteten Eintreffen wieder ein bisschen gebessert hatte. „Erst komme ich zu spät, und dann musste sie sich noch anhören, dass ich mich in Gefahr gebracht habe. Da war sie verständlicherweise erst mal etwas sauer“, sagt Kai Schlauch.