Überall im Land mobilisieren Initiativen für Demokratie - und gegen Rechtsextremismus. Viele Beteiligte sehen sich dafür angefeindet, wie eine Analyse der Amadeu Antonio Stiftung zeigt.
31.03.2026 - 12:35 Uhr
Berlin - Attacken auf Jugendzentren, Bedrohungen auf der Straße, Diffamierung in Parlamenten: Zivilgesellschaftliche Initiativen sehen sich nach einer Analyse der Amadeu Antonio Stiftung systematisch von Rechtsaußen unter Druck gesetzt. Ziel sei, "gesellschaftliches Engagement komplett zum Erliegen zu bringen", sagte Lea Lochau, Rechtsextremismusexpertin der Stiftung.