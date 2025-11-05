Baden-Württembergs oberster Soldat schildert, was im Ernstfall auf das Land zukäme – und warum die Wirtschaft massiv mithelfen müsste.
05.11.2025 - 09:23 Uhr
Auch im Fall eines Krieges mit Russland braucht es aus Sicht von Landeskommandeur Michael Giss nicht zwingend den Bau großer Bunkeranlagen wie im Kalten Krieg. „Man kann auch bestehende Infrastruktur mit bescheidenen Mitteln entsprechend härten und dual nutzen – beispielsweise Parkhäuser oder S-Bahn-Stationen“, sagte Giss der „Badischen Zeitung“.