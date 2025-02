Wer im Netz surfen will, braucht einen Browser. Immer wieder versuchen Künstler, Chrome und Safari Paroli zu bieten. Was bringen ihre subversiven Ideen?

Adrienne Braun 27.02.2025 - 14:19 Uhr

Wer weiß, was Jonas Lund gerade treibt. Offenbar sitzt er mal wieder am Computer, ist irgendwo im Internet unterwegs. Wo, das kann man derzeit live im ZKM – Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe verfolgen. Denn der schwedische Künstler macht in einer seiner künstlerischen Arbeiten öffentlich, wann und wo er im Netz unterwegs ist – in Echtzeit.