ZKM: Ulrich Bernhardt Alle reden vom Wetter. Wir nicht.
Ulrich Bernhardt ist ein Pionier der Medienkunst. Bekannt wurde er aber durch ein Plakat, das bis heute symbolisch für die 1968-er Bewegung ist.
Im Nachhinein ist es fast tröstlich: Auch als die ersten Fernseher die Haushalte eroberten, waren die Menschen aufgeregt und überfordert zugleich. Die ersten Kopiergeräte oder Videokameras – die meisten technischen Neuerungen wühlten auf – auch Künstler. Einer, der schon früh begann, die Innovationen auch künstlerisch zu nutzen, war der Stuttgarter Ulrich Bernhardt. Er gilt als Pionier der Medienkunst in Baden-Württemberg, weshalb das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe dem 83-Jährigen derzeit eine Ausstellung widmet. Und wenn man etwa vor den alten, rauschenden Fernsehgeräten steht, kann man das durchaus als positive Botschaft lesen, dass sich manche Furcht vor Neuem im Lauf der Zeit in Wohlgefallen aufgelöst hat.