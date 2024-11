Am Mittwochabend hat sich am Ludwigsburger ZOB ein ungewöhnlicher Unfall ereignet, an dem drei Linienbusse beteiligt waren. Wie unübersichtliche ist die Situation am Zentralen Omnibusbahnhof? Was sagen Busfahrer – und sieht die Stadt Handlungsbedarf?

Wenn man mit Busfahrern am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) Ludwigsburg über den Unfall diese Woche spricht, blickt man in ratlose Gesichter. Weshalb es zu dem Zusammenstoß kam, in den drei Linienbusse verwickelt waren, weiß keiner von ihnen. Wenn sie dann aber von ihrem Berufsalltag sprechen, wird schnell deutlich: Busfahrer stehen häufig unter immensem Zeitdruck – und genau dann kann es zu Unfällen kommen.