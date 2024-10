Wenn Kinder kein Gluten vertragen, wird nicht nur das Essen zuhause zur Herausforderung, sondern vor allem unterwegs – wie zum Beispiel in der Schulmensa. Wo werden in Leonberg und Umgebung glutenfreie Speisen in der Schule angeboten?

Chiara Sterk 29.10.2024 - 07:03 Uhr

Vergangenen Monat haben wir über die elfjährige Schülerin Felice aus Weissach berichtet, die an Zöliakie leidet und den Eiweißkleber Gluten in Getreide nicht verträgt. Felice und ihre Mama Anabel Berger schildern, dass neben dem Familienalltag vor allem auswärts essen eine Herausforderung ist – angefangen von Kindergeburtstagen über Vereinssport und das Mittagessen in der Schule. Wie sieht das bei Schulen in Leonberg und Umgebung aus, werden dort auch glutenfreie Speisen angeboten?