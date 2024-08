Ihren öffentlich ausgetragenen Streit will offenbar keiner der beiden beilegen. Jetzt zieht Belgiens Nummer eins die Konsequenz. Courtois spielt erst wieder für Belgien, wenn der Trainer weg ist.

Gülay Alparslan dpa/ 23.08.2024 - 12:53 Uhr

Der Konflikt zwischen Belgiens langjährigem Nationalkeeper Thibaut Courtois und Nationaltrainer Domenico Tedesco hat seinen negativen Höhepunkt erreicht. Die 32-Jährige verkündete den Rücktritt aus der Nationalmannschaft - der Grund sei Tedesco. „Leider habe ich nach den Ereignissen mit dem Trainer und nach reiflicher Überlegung beschlossen, nicht in die belgische Nationalmannschaft unter seiner Leitung zurückzukehren. In dieser Angelegenheit übernehme ich meinen Teil der Verantwortung“, verkündete der Keeper von Real Madrid in den sozialen Medien.