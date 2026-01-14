Ritter Sport scheitert vor Gericht gegen das kleine Mannheimer Unternehmen Bleibwacker. Streitpunkt ist ein Haferriegel. Was hinter dem Streit steckt.
13.01.2026 - 16:06 Uhr
Im Streit um einen quadratischen Haferriegel ist Ritter Sport juristisch gescheitert. Das Landgericht Stuttgart wies die Klage des Schokoladenherstellers ab. Anlass des Verfahrens war der Haferriegel „Monnemer Quadrat“ des vergleichsweise kleinen Mannheimer Unternehmens Wacker, der in quadratischer Form verkauft wird. Ritter Sport hatte geklagt, weil das Unternehmen seine geschützte Markenform bedroht sah. „Wir haben die Klage abgewiesen, weil wir keine Markenverletzung erkennen konnten“, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Kochendörfer am Dienstag.