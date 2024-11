Zwei Männer haben sich am Montag auf einem Parkplatz vor der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg gezofft. Der Notarzt musste einen der Streithähne nach einem üblen Sturz versorgen.

Christian Kempf 18.11.2024 - 18:06 Uhr

Vor der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg ist am Montagmorgen ein Streit zwischen zwei Männern dermaßen eskaliert, dass ein 70-Jähriger am Ende mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Auslöser der Auseinandersetzung zwischen dem 70-Jährigen und einem 24-Jährigen waren nach Angaben der Polizei wohl „Unstimmigkeiten eine Parksituation betreffend“. Die Streitigkeiten hätten sich hochgeschaukelt, die Beteiligten sich geschubst. Der Ältere habe versucht, seinen Widersacher mit einem Gartenwerkzeug zu schlagen, wogegen sich der Jüngere gewehrt habe.