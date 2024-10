Zollbeamte haben bei einer bundesweiten Aktion zahlreiche Räume durchsucht - vorwiegend in Baden-Württemberg. Hintergrund sind Ermittlungen in der Baubranche.

red/dpa/lsw 08.10.2024 - 12:56 Uhr

Wegen Ermittlungen in der Baubranche haben Zollbeamte in einer bundesweiten Aktion zahlreiche Räume durchsucht. Die meisten der insgesamt 37 durchsuchten Objekte liegen in Baden-Württemberg und im Großraum Stuttgart, wie eine Zollsprecherin sagte. An den Durchsuchungen und Vernehmungen waren 250 Zollbeamte beteiligt.