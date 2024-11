Goldmünzen-Trick am Stuttgarter Flughafen aufgedeckt

Eine Passagierin mit Flug in die Türkei versucht vermeintlich trickreich Goldmünzen durch den Zoll am Stuttgarter Flughafen zu schmuggeln. Ihr Täuschungsmanöver misslingt.

Eine Frau aus der Region Stuttgart kommt ein Flug in die Türkei teuer zu stehen: Die 58-Jährige muss ein Bußgeld bezahlen, weil sie auf dem Stuttgarter Flughafen offenkundig wertvolle Goldmünzen am Zoll vorbei ins Ausland schmuggeln wollte. Das hatte sie zu verschleiern versucht. Wie, das hat Zollsprecher Matthias Krebs am Freitag auf Nachfrage verraten.