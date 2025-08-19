Die Bundesregierung will für Barbershops- und Nagelstudios künftig strengere Regeln einführen, um gegen Schwarzarbeit in der Branche vorzugehen. Welche Rolle spielt das in Stuttgart?
Nein, darüber möchte man jetzt nicht sprechen. Wer in der Stuttgarter Innenstadt versucht, mit Inhabern oder Mitarbeitern von Barbershops oder Nagelstudios über die geplanten Gesetzesverschärfungen zur Schwarzarbeit ins Gespräch zu kommen, stößt meist auf Ablehnung. Hinter vorgehaltener Hand wird zwar eingeräumt, dass es schwarze Schafe gebe und auch Kontrollen stattfinden. Öffentlich äußern möchte sich jedoch niemand – die Sorge, ins Visier der Behörden zu geraten, scheint zu groß. In vielen Teilen der Stadt gibt es zahlreiche Geschäfte, manchmal sogar gleich mehre Kosmetik- und Barbarshops nebeneinander.