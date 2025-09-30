Laut dem Pharmakonzern Pfizer zahlen US-Bürger künftig weniger für Medikamente. Donald Trump hatte zuvor mit hohen Zöllen auf im Ausland produzierte Arzneimittel gedroht.
30.09.2025 - 22:38 Uhr
Der US-Pharmariese Pfizer hat günstigere Arzneimittelpreise in den Vereinigten Staaten in Aussicht gestellt. Pfizer-Chef Albert Bourla sagte am Dienstag bei einem Auftritt mit Präsident Donald Trump in Washington, viele US-Bürger würden künftig im Rahmen einer Vereinbarung mit der Regierung weniger für Medikamente zahlen. Trump sagte Pfizer im Gegenzug eine dreijährige Ausnahme von den geplanten Zöllen auf Medikamente zu.