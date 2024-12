Drei Männer und eine Frau aus Balingen sind wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels in den Fokus polizeilicher Ermittlungen geraten. Der mutmaßliche Kopf der Bande befindet sich in Untersuchungshaft.

Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ermittelt die Polizei gegen drei Männer und eine Frau im Alter von 19, 24, 25 und 29 Jahren aus Balingen. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich ein 25-Jähriger, der im Verdacht steht, der Kopf des Quartetts zu sein, mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Kriminalbeamten waren auf den 25-jährigen Verdächtigen aufmerksam geworden, weil der Mann über einen Messenger-Dienst Betäubungsmittel in größeren Mengen angeboten und mithilfe der drei weiteren Beschuldigten auf dem Postweg versandt oder persönlich ausgeliefert haben soll.

Laut Angaben der Polizei konnte der Tatverdächtige am Mittwoch, 4. Dezember, dabei beobachtet werden, wie er offenbar Drogen zum Kauf anbot. Polizeibeamte unterzogen ihn daraufhin einer Kontrolle. Dabei stellten sie neben einem Messer auch mehrere hundert Gramm Kokain sicher. Der 25-Jährige und seine drei Komplizen wurden vorläufig festgenommen.

Fund bei Wohnungsdurchsuchung

Bei einer darauffolgenden Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen beschlagnahmten die Beamten neben mehreren hundert Gramm Kokain auch knapp vier Kilogramm Cannabis, über tausend Ecstasy-Tabletten und mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealergeld.

Der bereits vorbestrafte 25-Jährige kam daraufhin am Donnerstagmorgen in Untersuchungshaft. Die drei anderen Beschuldigten wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis sie sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten müssen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.