Zwei Mädchen klettern an einer mobilen Kletterwand. Plötzlich stürzt diese ein.

red/dpa/lsw 10.09.2025 - 17:54 Uhr

Eine mobile Kletterwand ist in Albstadt (Zollernalbkreis) zusammengestürzt und hat dabei zwei Kinder verletzt. Ein acht Jahre altes Mädchen kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Zudem behandelten Rettungskräfte eine Zehnjährige vor Ort. Warum die Kletterwand, die am Dienstagnachmittag während einer Veranstaltung aufgestellt war, zusammenstürzte, war den Angaben zufolge zunächst unklar.